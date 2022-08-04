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Артист Геннадий Хазанов заявил, что находится не в России

Артист Геннадий Хазанов заявил, что находится не в России

Знаменитый российский артист Геннадий Хазанов в рамках разговора с представителями средств массовой информации утром в четверг, 4 августа, заявил, что в настоящий момент находится не в России.

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