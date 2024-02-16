Стало известно, кого преобразил стилист Рогов в Архангельске

В конце января в столице Поморья прошли съёмки модного шоу “Рогов в городе”. Рассказываем, когда история преображения жительницы Архангельска выйдет на телеэкране, а также, что известно о претерпевшей модные изменения северянке.
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