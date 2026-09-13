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Первая часть "Сумерек" вошла в топ-10 фильмов кинопроката в России в сентябре

Первая часть "Сумерек" вошла в топ-10 фильмов кинопроката в России в сентябре

Первая часть франшизы «Сумерки» оказалась в десятке лидеров российского кинопроката в сентябре. Об этом сообщает РИА со ссылкой на Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) Фонда кино.

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