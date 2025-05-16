Зачем столице экодуки, боскеты и каланчи

«Словарь урбаниста» — проект, позволяющий заглянуть в градостроительную историю Москвы и чуть больше узнать об элементах современной урбанистикиЗнаете ли вы, зачем Москве нужны экодуки? А в чем состоит особенность такого элемента ландшафтного дизайна, как боскет? А что единственная пожарная каланча столицы, которая до сих пор используется по своему прямому назначению, находится в Сокольниках? В телеграм-канале «Градполитика Москвы» есть рубрика «Словарь урбаниста», и благодаря ей столичные жители могут чуть лучше и чуть подробнее узнать свой город.