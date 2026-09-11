Тайная империя Пугачевой и Галкина: юрист раскрыл, зачем им фирмы на Кипре

Пугачева и Галкин владеют на Кипре общим бизнесом, связанным с управлением недвижимостью. Юрист Хаминский рассказал, с какой целью супруги могли открыть бизнес.
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