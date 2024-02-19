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ДИНАМО МОСКВА

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Илья Коновалов: «Мы не хотели отдавать победу»

Илья Коновалов: «Мы не хотели отдавать победу»

— Такая напряженная игра. Отыгрались в формате 6 на 5, что давно не случалось. Насколько вообще важно было так победить перед плей-офф?— Вы правильно отметили, что получилась интересная игра, в которой интрига держалась до последних минут.

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