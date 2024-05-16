«Подумала: все, я теперь могу сверху вниз смотреть», — Галкин рассказал, что Пугачева думает о народе

Слухов о том, что чувствует в последнее время Примадонна после своего отъезда, предостаточно. Коллеги, кажется, пришли к единогласному мнению о том, что женщина позабыла все то хорошее, что было на Родине, уехала со спокойной душой и завела себе круг общения, который считает единственным мыслящим верно.