Прилеты на Псков? Кто за этим стоит и что за этим последует?

Борис Леонтьев

Не стоит во всём винить ПВО. Вот вам один из возможных вариантов совершения подобных диверсий в абсолютно любой точке страны. И для этого не нужно запускать дроны не из Киева, ни из Эстонии, ни из США. Для этого достаточно одного шпиона-диверсанта​ сторонника украинского режима и просто доморощенного фашиста или либерала из российской «пятой» колонны. Зайдите в любой магазин игрушек и увидите, что там можно купить дрон. А в интернет-магазинах до сих пор можно купить дроны с радиусом действия более 1-2 км .Кстати для тех кто ругает ПВО, оно просто тупо не работает на таких расстояниях от охраняемого объекта. Цепляйте любую самоделку взрывного устройства — вот вам и диверсия. А судя по тем, разрушениям и повреждениям, которые происходят в последнее время от дронов, происходит именно это, что бы нам не говорили официально. Это Крымский мост атакуют серьёзные военные беспилотники. Бороться с такими диверсиями и диверсантами можно только если: 1. Запретить продажу любых радиоуправляемых устройств на территории РФ 2. Усилить пограничный контроль за доставкой таких устройств в РФ. Гражданским лицам вообще запретить ввоз на территорию РФ радиоуправляемых моделей. 3. Запретить полёты ЛЮБЫХ ДРОНОВ не принадлежащих ВС РФ хотя бы над населёнными пунктами, а лучше вообще над территорией РФ. 4. Усилить агентурную работу спецслужб в среде а) беженцев из зон военных действий; б) мигрантов и их диаспор; в) в рядах отечественной «пятой» колонны леберальнях демократов. На войне — как на войне. И в РФ давно пора вводить запреты, которые нормальны и обязательны для любой воюющей страны.