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Шадаев: Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным в 2028 году

Шадаев: Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным в 2028 году

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков С 2028 года предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным, сообщил ТАСС министр цифрового развития РФ Максут Шадаев "Когда мы запустим (спутниковую – прим.

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Комментарии
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Константин Самарин
Интересно, а зачем на пассажирских самолетах  нужен Wi-Fi, когда перед каждым полетом в самолетах по громкой связи обьявляют, что во время полета запрещено пользовсться электронными устройствами, смартфонами и ноутбуками?
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