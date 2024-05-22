Шадаев: Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным в 2028 году

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков С 2028 года предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным, сообщил ТАСС министр цифрового развития РФ Максут Шадаев "Когда мы запустим (спутниковую – прим.
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