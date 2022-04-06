Йозуа Киммих: «Это еще хорошо, что «Бавария» проиграла лишь 0:1 «Вильярреалу»

Йозуа Киммих доволен, что «Бавария» проиграла всего 0:1 в Лиге чемпионов. Мюнхенцы сегодня на выезде потерпели поражение от «Вильярреала» (0:1) в первом матче 1/4 финала.

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