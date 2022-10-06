Навка назвала детским садом новый конфликт Плющенко и Ягудина

Татьяна Навка считает, что сейчас неподходящее время для того, чтобы «мериться легендарностью» Евгений Плющенко (Фото: Global Look Press) Чемпионка Олимпиады в Турине в танцах на льду Татьяна Навка заявилаMetaratings, что Евгений Плющенко и Алексей Ягудин устроили неподобающий мужчинам конфликт.