Навка назвала детским садом новый конфликт Плющенко и Ягудина

Татьяна Навка считает, что сейчас неподходящее время для того, чтобы «мериться легендарностью» Евгений Плющенко (Фото: Global Look Press) Чемпионка Олимпиады в Турине в танцах на льду Татьяна Навка заявилаMetaratings, что Евгений Плющенко и Алексей Ягудин устроили неподобающий мужчинам конфликт.
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