Более 2,5 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ

Украинские военные нанесли удар по Алёшкинскому округу, уточнил губернатор Владимир Сальдо. В своём Telegram-канале он написал, что два социально значимых объекта переведены на аварийные источники питания.
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