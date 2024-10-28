Минстрой просят не допустить перегибов при сокращении парковок около жилых домов. Главе ведомства Иреку Файзуллину предлагают вынести это решение на общественное обсуждение, а также дополнительно обсудить его с экспертами.
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