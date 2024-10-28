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Минстрой просят не допустить перегибов при сокращении парковок

Минстрой просят не допустить перегибов при сокращении парковок

Минстрой просят не допустить перегибов при сокращении парковок около жилых домов. Главе ведомства Иреку Файзуллину предлагают вынести это решение на общественное обсуждение, а также дополнительно обсудить его с экспертами.

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