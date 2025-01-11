Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 813 подписчиков

Хакан Фидан предложит снять санкции с Сирии на международной встрече в Эр-Рияде

Хакан Фидан предложит снять санкции с Сирии на международной встрече в Эр-Рияде

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призовет к отмене санкций против Дамаска в ключевых сферах на международной встрече в Эр-Рияде, подчеркнув важность территориальной целостности и борьбу с терроризмом в Сирии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх