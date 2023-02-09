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«Мбаппе – единственное оружие «ПСЖ». Неймар и Месси перегорели, высочайшего уровня больше нет». Журналист Риоло о парижанах

«Мбаппе – единственное оружие «ПСЖ». Неймар и Месси перегорели, высочайшего уровня больше нет». Журналист Риоло о парижанах

Журналист Даниэль Риоло назвал Килиана Мбаппе единственным оружием «ПСЖ». «ПСЖ» уступил «Марселю» со счетом 1:2 и выбыл из Кубка Франции на стадии 1/8 финала.

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