Чейл Соннен: «Мы с Леброном покупали эритропоэтин у одного дилера»

«У нас с Леброном есть одна общая черта: мы покупали эритропоэтин у одного и того же дилера. И я не вижу тут проблемы, допинг – это хорошая вещь, он позволяет тебе выступать лучше, набирать массу быстрее… По моему опыту в мире допинга не существует ничего лучше, чем ЭПО.