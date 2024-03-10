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Чейл Соннен: «Мы с Леброном покупали эритропоэтин у одного дилера»

«У нас с Леброном есть одна общая черта: мы покупали эритропоэтин у одного и того же дилера. И я не вижу тут проблемы, допинг – это хорошая вещь, он позволяет тебе выступать лучше, набирать массу быстрее… По моему опыту в мире допинга не существует ничего лучше, чем ЭПО.

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