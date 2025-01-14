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Рост платного обучения: на 15 тыс. больше абитуриентов в 2024 году по данным ВШЭ

Рост платного обучения: на 15 тыс. больше абитуриентов в 2024 году по данным ВШЭ

Число абитуриентов на платные программы в российских университетах выросло на 9,8% в 2024 году. Средний балл ЕГЭ снизился до 64,1.

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