Эффект СВО и пропажи Чубайса: с российских чиновников-либералов сползают зомби-маски

Алексей Тан Дугин прав!... его дочь и Татарского, как раз и "заказали" эти враги народа (коренного населения России)... и эту мерзость, мы каждый день видим на центральных наших СМИ ТВ, подмостках и ВУЗах.... а потом изумляемся... -"это почему же молодые не хотят детей рожать, свой РОД продолжать?!". К стати... в первый же день СВО... "серые кардиналы" Рабинович и Гройзман, слиняли в Израиль... не во Львов или Польшу а в Израиль, как и "чубайсы".

Т Тамара Да куда угодно пусть линяют, только обратно их никого не надо пускать. Иначе мы никогда не очистим страну от этого человеческого дерьма.