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Эффект СВО и пропажи Чубайса: с российских чиновников-либералов сползают зомби-маски

Эффект СВО и пропажи Чубайса: с российских чиновников-либералов сползают зомби-маски

Политнавигатор После отъезда из России бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса «в элитах исчезает полюс зла».

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Комментарии
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Алексей Тан
Дугин прав!... его дочь и Татарского, как раз и &quot;заказали&quot; эти враги народа (коренного населения России)... и эту мерзость, мы каждый день видим на центральных наших СМИ ТВ, подмостках и ВУЗах.... а потом изумляемся... -&quot;это почему же молодые не хотят детей рожать, свой РОД продолжать?!&quot;. К стати... в первый же день СВО... &quot;серые кардиналы&quot; Рабинович и Гройзман, слиняли в Израиль... не во Львов или Польшу а в Израиль, как и &quot;чубайсы&quot;.
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4 час.
Т
Тамара
Да куда угодно пусть линяют, только обратно их никого не надо пускать. Иначе мы никогда не очистим страну от этого человеческого дерьма.
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3 час.
Алексей Тан
Томка,... что то меня сомнения берут... маткапитал нужен, это безпорно, но это не панацея по решению демографии в России, тем более коренного народа России.... а наоборот тормоз... сознание -&quot;Родишь и получишь деньги...&quot;... что то в этом есть унизительное.... последние 100-о лет, уничтожали Русских, коренное население России и а сейчас ощущение... что &quot;купить&quot; хотят.
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2 час.

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