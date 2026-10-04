МВД начало поиски пропавших девочек в Красноярском крае

В Красноярском крае, в селе Чулым, начались активные поиски двух пропавших девочек 9 и 13 лет. Участие в поисках принимают более 40 человек, включая полицейских, спасателей и волонтеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СП СК России провел ...
- ВД Самозанятый масте...
- Путин, Си, Трамп....
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым