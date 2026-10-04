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Царьград

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МВД начало поиски пропавших девочек в Красноярском крае

МВД начало поиски пропавших девочек в Красноярском крае

В Красноярском крае, в селе Чулым, начались активные поиски двух пропавших девочек 9 и 13 лет. Участие в поисках принимают более 40 человек, включая полицейских, спасателей и волонтеров.

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