Шойгу: В России пытаются заменить светские законы нормами шариата

Леонид

О, какие люди абъявилися. :-) А насаждение и упомянутая "замена" происходит с легкой подачи... нет, с всецелой доверчивости и признательности того самого к своему пехотинцу. Плюс акты популизма, типа, целований культовых книг. Но если первый, похоже, просто верит (ради себя и семьи конечно), то второй кивает и делает еще и то, что нужно его идеям. И такое абсолютное доверие и полный картбланш внутри страны ничем хорошим для народа не кончится. Народ просто еще не задумывался.