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Шойгу: В России пытаются заменить светские законы нормами шариата

Шойгу: В России пытаются заменить светские законы нормами шариата

Шойгу выразил обеспокоенность внедрением норм шариата в России.Председатель Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что обеспокоен тенденцией, наблюдаемой в стране в последнее время.

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Комментарии
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Андрей
Так делайте хоть что-то!
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11 час.
Леонид
О, какие люди абъявилися. :-) А насаждение и упомянутая &quot;замена&quot; происходит с легкой подачи... нет, с всецелой доверчивости и признательности того самого к своему пехотинцу. Плюс акты популизма, типа, целований культовых книг. Но если первый, похоже, просто верит (ради себя и семьи конечно), то второй кивает и делает еще и то, что нужно его идеям. И такое абсолютное доверие и полный картбланш внутри страны ничем хорошим для народа не кончится. Народ просто еще не задумывался.
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34 мин.

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