Долг покинувшего Россию актёра Смольянинова превысил 200 тысяч рублей

Задолженность российского актёра Артура Смольянинова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом), покинувшего Россию после начала спецоперации, превысила 200 тыс.
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