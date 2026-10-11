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Аргументы и Факты

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Слюсарь рассказал, где в Ростовской области сбили около 50 БПЛА

Слюсарь рассказал, где в Ростовской области сбили около 50 БПЛА

В Ростовской области ночью, с 10 на 11 октября, сбили около 50 украинских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

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