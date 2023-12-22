Бердский аэродром станет испытательной площадкой СибНИА имени Чаплыгина

План развития аэродрома обещают сформировать в течение 2024 года. Как сообщают на сайте СибНИА, на аэродроме под Бердском планируют создать площадку для летных испытаний, центр авиации и учреждение по подготовке летного и технического состава.
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