Депутат Бессараб: прогулом считается отсутствие на работе более 4 часов

Депутат Государственной думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб перечислила уважительные причины, которые могут оправдать отсутствие сотрудника на рабочем месте.
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