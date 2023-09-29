Китайские панды вернутся на родину из Вашингтона

Пекин. КНР. Китай вернет себе больших панд, временно экспонировавшихся в США. Три бамбуковых медведя из Национального зоопарка в Вашингтоне до конца года вернутся на родину, заявила официальный представитель МИД КНР, передает «Рен ТВ».