Китайские панды вернутся на родину из Вашингтона

Пекин. КНР. Китай вернет себе больших панд, временно экспонировавшихся в США. Три бамбуковых медведя из Национального зоопарка в Вашингтоне до конца года вернутся на родину, заявила официальный представитель МИД КНР, передает «Рен ТВ».
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