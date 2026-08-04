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Ольга Абрамова обсудила с председателем Госсовета Удмуртии социально-экономическое развитие республики 

Ольга Абрамова обсудила с председателем Госсовета Удмуртии социально-экономическое развитие республики 

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова встретилась с председателем Госсовета республики Владимиром Невоструевым для обсуждения социально-экономического развития региона и новых законодательных актов.

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