Ольга Абрамова обсудила с председателем Госсовета Удмуртии социально-экономическое развитие республики 

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова встретилась с председателем Госсовета республики Владимиром Невоструевым для обсуждения социально-экономического развития региона и новых законодательных актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии