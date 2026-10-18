Главный тренер стамбульского «Галатасарая» Окан Бурук похвалил российского полузащитника Алексея Батракова после победного матча против «Генчлербирлиги» (1:0), сообщает Duzcetv.
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