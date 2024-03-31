Le Parisien: Франция решила спихнуть на Украину ненужный военный хлам

В рамках нового пакета военной помощи Украине французское правительство пообещало поставить несколько сотен старых, но рабочих бронемашин типа VAB, снятых с производства более 40 лет назад, сообщает Le Parisien.
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