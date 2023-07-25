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«Жанна Дюбарри» заработала более 60 млн рублей в российском прокате

«Жанна Дюбарри» заработала более 60 млн рублей в российском прокате

Согласно Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС), премьерный уикенд для костюмированной исторической драмы с Джонни Деппом в главной роли выдался успешным: «Жанна Дюбарри» — единственный фильм, заработавший более 60 млн рублей.

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