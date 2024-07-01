В Нижневартовске введен режим ЧС из-за паводка, так как уровень воды в реке Обь превысил критический уровень.
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