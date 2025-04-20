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Мода и Шоу-бизнес

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«Пластик не можешь выбросить»: Елизавета Боярская объяснила, почему гордится собой

«Пластик не можешь выбросить»: Елизавета Боярская объяснила, почему гордится собой

Елизавета Боярская объяснила, почему гордится собой. 39-летняя актриса призналась, что она заботится об экологии, поэтому это влияет на ее ежедневную рутину: уже более трех лет сортирует мусор в домашних условиях.

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