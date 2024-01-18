Португальский журналист Моргадо восхитился 16-летней теннисисткой Андреевой

Известный португальский журналист Жозе Моргадо на своей странице в социальной сети X восхитился игрой 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой после того, как она одолела представительницу Туниса, шестую ракетку мира Онс Жабер во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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