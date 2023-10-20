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«Реальная» цена рубля, любовь к монетам и курс валют: новости финансов на 20 октября 2023 года

«Реальная» цена рубля, любовь к монетам и курс валют: новости финансов на 20 октября 2023 года

«Реальная» цена рубля, любовь к монетам и курс валют: новости финансов на 20 октября 2023 года Евгения КомароваПохоже, что рубль несколько укрепляется перед выходными.

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