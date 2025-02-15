Лица не уколоть: главные тренды в косметологии 2025 года

Ежегодно индустрия красоты удивляет новыми средствами и технологиями, 2025 год не стал исключением. Портал Refinery29 составил прогноз трендов в косметологии, которых, по мнению бьюти-аналитиков, будут придерживаться в этом году бренды уходовой косметики, врачи и потребители.