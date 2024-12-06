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Закон, порядок, государство

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В отношении обвиняемых в нападении на перевозчиков денег следователи московской полиции возбудили уголовное дело о бандитизме

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело о бандитизме. Его фигурантами стали ранее задержанные участники организованной группы, которые обвиняются в разбойных нападениях на перевозчиков денежных средств.

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