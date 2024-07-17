"БИЗНЕС Online": у всех игроков молодежки "Салавата Юлаева" обнаружили допинг

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал семь хоккеистов уфимского "Толпара", который является молодежной командой клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев", передает "БИЗНЕС Online".
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