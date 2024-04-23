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Закон, порядок, государство

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Ближайшие 7 лет в колонии общего режима проведет криминальный курьер из Красноярского края, забравший у обманутых пенсионерок более 1,7 млн рублей

В начале июня прошлого года оперативники ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск задержали у банкомата местного жителя 2001 г.

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