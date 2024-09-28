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При обысках в доме экс-замглавы Минобороны Иванова нашли оружие

При обысках в доме экс-замглавы Минобороны Иванова нашли оружие

В рамках расследования дела, касающегося бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и других участников, сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам их жительства, изъяв огнестрельное оружие.

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