При обысках в доме экс-замглавы Минобороны Иванова нашли оружие

В рамках расследования дела, касающегося бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и других участников, сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам их жительства, изъяв огнестрельное оружие.
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