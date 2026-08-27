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FiNE NEWS

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Трамп уверен, что Россия не планирует нападать на страны НАТО — Москва24

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, у него были хорошие переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и он уверен, что Россия не станет атаковать территорию альянса.

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