Яна Поплавская считает «гадким» поведение Максима Галкина

Актриса Яна Поплавская резко осудила поведение шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в РФ). Поплавская в беседе с журналистами призналась, что ей было «гадко» наблюдать за оскорбительными выходками Галкина после начала спецоперации на Украине.