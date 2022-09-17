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Яна Поплавская считает «гадким» поведение Максима Галкина

Яна Поплавская считает «гадким» поведение Максима Галкина

Актриса Яна Поплавская резко осудила поведение шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в РФ). Поплавская в беседе с журналистами призналась, что ей было «гадко» наблюдать за оскорбительными выходками Галкина после начала спецоперации на Украине.

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