Аналитик Юшков усомнился в возможности энергокризиса в Венгрии

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, аналитик Игорь Юшков прокомментировал статью издания Politico о том, что Венгрии грозит энергокризис из-за остановки транзита российской нефти.
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