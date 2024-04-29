Сначала – ливневка, потом – дорога: администрация Астрахани расставляет приоритеты в ремонте улицы Калинина

Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам. В связи с поступлением большого количества жалоб на состояние улицы Калинина, администрация города приняла решение временно засыпать неровности инертным материалом.
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