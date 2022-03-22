Шевченко об украинских футболистах в Европе: «Важно, чтобы они продолжали играть. Они выступают ради Украины»

Андрей Шевченко призвал украинских футболистов продолжать играть ради страны. «Украина независима всего 30 лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх