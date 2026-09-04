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Акции Xiaomi растут на фоне новостей о выходе на рынок ЕС в 2027 году

Акции Xiaomi растут на фоне новостей о выходе на рынок ЕС в 2027 году

Котировки Xiaomi Corp на бирже в Гонконге подскочили на 3,6%, достигнув 10-дневного максимума после официального анонса европейского дебюта.

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