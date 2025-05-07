В Сумской области боевики 67-й бригады ВСУ пригрозили дезертирством

Массовым дезертирством в связи с отсутствием вооружения и боекомплекта пригрозили своему командованию военнослужащие 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящиеся в Сумской области у пункта Беловоды, 7 мая сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.