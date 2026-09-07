Минобороны РФ назвало численность сил противника в котле под Харьковом Министерство обороны России подтверждает смыкание кольца окружения вокруг сил противника на северо.
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