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Царьград

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Укрэнерго: Устранены последствия энергоаварии на юге Украины

Укрэнерго: Устранены последствия энергоаварии на юге Украины

На юге Украины произошло отключение электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры. Компания "Укрэнерго" сообщила о восстановлении электроснабжения в Николаевской области и части Херсонской области, находящейся под контролем Киева.

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