Энрике Иглесиас рассказал, что Анна Курникова думает о его поцелуях с фанатками

Энрике Иглесиас в новом интервью на радио SiriusXM’s Hits 1 Miami рассказал о том, как его жена, российская теннисистка Анна Курникова, относится к его поцелуям с поклонницами во время концертов и автограф-сессий.
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