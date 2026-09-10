Происшествия
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Происшествия

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В ХМАО - Югре в суд направлено уголовное дело о подделке аттестата об образовании

Сотрудниками ОМВД России по г. Пыть‑Яху завершено расследование уголовного дела по факту использования заведомо поддельного документа об образовании.

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