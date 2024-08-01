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Россияне стали больше тратить на сигареты

Россияне стали больше тратить на сигареты

За первые шесть месяцев 2024 года траты россиян на сигареты выросли. Об этом со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает газета «Ведомости».

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