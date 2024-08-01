Россияне стали больше тратить на сигареты

За первые шесть месяцев 2024 года траты россиян на сигареты выросли. Об этом со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает газета «Ведомости».
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